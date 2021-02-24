Замглавы Минэнерго рассказал, как найти баланс между тарифами для населения и предприятий. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс рассказал о проблеме "перекрестного субсидирования" - когда предприниматели платят по более высоким тарифам, нежели население. По его словам, в 2020 году электропотребление прочих пользователей снизилось, а потребление населения, напротив, выросло. Как следствие, объем перекрестного субсидирования также подрос. Сейчас он составляет 240 млрд рублей в целом по стране.

- Вопрос снижения величины перекрестного субсидирования решается. Ряд регионов имеют минимальное перекрёстное субсидирование, в том числе из-за последовательного увеличения тарифа для населения в рамках инфляции с одновременной компенсацией и субсидированием со стороны регионов, и со стороны вообще бюджетной системы части этих некомпенсированных затрат, - рассказал Павел Сниккарс в интервью kp.ru.

Ранее в Минэнерго сообщили, что в 2021 году цены на электроэнергию вырастут не более, чем на 5%. Замглавы ведомства также уточнил, что эти тарифы полностью контролируются государством, поэтому изменения цен на оптовом рынке на них никак не влияют.