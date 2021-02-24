Билборд с надписью «Крым - это Украина» появился у посольства РФ в Киеве.

В Киеве у российского посольства в среду, 24 февраля, появился плакат с надписью "Крым - это Украина".

Кричащий заголовок написан на украинском языке. Рядом изображен герб контрразведки СБУ на котором написано "aquila non captat muscas", что в переводе с латинского означает "орел не ловит мух".

Фотография с изображением билборда появилась на официальном сайте СБУ в Facebook. Под фотографией появилась и подпись ведомства: "Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым - это Украина".

Напомним, Украина объявила Россию страной-агрессором после референдума в Крыму весной 2014 года. Тогда явка на участках голосования составила более 81%. Киев до сих пор считает, что РФ захватила полуостров.

Украинские власти всячески пытаются представить РФ на международной арене в невыгодном свете. Так, 23 февраля Украина подала девятый по счету иск против России в ЕСПЧ.