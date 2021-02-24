Квинси Промес ранее уже играл за "Спартак". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Амстердамский "Аякс" объявил то, чего так долго ждали фанаты московского "Спартака" - атакующий полузащитник Квинси Промес улетает в столицу России. Нидерландский клуб попрощался с игроком, который провел последние годы в Амстердаме.

- "Аякс" и "Спартак" достигли договоренности о трансфере Квинси Промеса. Он был на контракте в клубе до 30 июня 2024 года. Клубы договорили о сделке суммой в 8,5 миллионов евро с возможностью увеличения до 11 миллионов за счет бонусов, - сообщила пресс-служба "Аякса".

Последние годы Промес выступал за "Аякс". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свою очередь, москвичи тоже подтвердили завершение сделки по этому игроку:

- Квинси Промес летит в Москву, чтобы вновь надеть форму «Спартака», - сообщила пресс-служба "Спартака" на официальном сайте. В честь возвращения Промеса в московский клуб столичная команда выпустила специальный "приветственный" видеоролик, где на кадрах мелькают моменты игры голландского игрока и объявление о переходе Квинси на фасадах стадионов "Динамо" и ЦСКА.

Из "Спартака" голландский футболист в 2018 году ушел в испанскую "Севилью". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее, напомним, "КП" уже анализировала эту сделку, пояснив причины для возвращения Промеса в Россию. Собственно, в матче против "Динамо" "красно-белым" как раз не хватало голландского игрока. Из "Спартака" голландский футболист ушел в "Севилью" 31 августа 2018 года.

Свой последний матч за "Спартак" на данный момент Промес провел 25 августа 2018 года - тогда москвичи победили "Динамо" в чемпионате России со счетом 2:1. А Промес на 7-й минуте с пенальти открыл счет в той игре.