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Экономика

Экономист объяснил, почему госдолг России можно считать безопасным для страны

По оценке Счетной палаты, сумма составила почти 19 трлн рублей
Елена АКИМОВА
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Госдолг РФ за 2020 год вырос на 5,4 трлн рублей

Госдолг РФ за 2020 год вырос на 5,4 трлн рублей

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Госдолг РФ за 2020 год вырос на 5,4 трлн рублей и достиг 18,986 трлн рублей. Это 17,8% от ВВП страны, отмечается в аналитической записке Счетной палаты.

Экономисты и аналитики сходятся во мнении, что указанные цифры не являются поводом для волнений, так как соотношения долга к объему ВВП в России один из самых низких в мире.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев отметил, что рост в 2020 году был связан со сложной экономической ситуацией, которая возникла во время пандемии.

Россия столкнулась с падением доходов от нефтегазового экспорта и ростом расходов на здравоохранение.

- Конечно, рубль – это не резервная валюта, не евро и не доллар. И просто печатать деньги для покрытия бюджетного дефицита без риска инфляции в России невозможно, - отметил экономист.

Он подчеркнул, что в ближайшие несколько лет объем госдолга будет увеличиваться. Это нужно для выполнения намеченных планов и поддержания экономического баланса.

- Минфин планирует нарастить госдолг до 21,4% ВВП. Однако это тоже комфортная цифра. Нет никакого повода для беспокойства. Волноваться стоит от 60-80% от ВВП, - заключил Александр Разуваев в беседе с ФАН.

В 2020 году траты госбюджета на соцобеспечение, поддержку различных сфер экономики стали рекордными. Часть недостающих средств были привлечены с помощью ОФЗ. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход.

- За прошлый год на рынке ОФЗ правительство заняло более 5 трлн рублей. При этом основными кредиторами экономики стали российские банки» — отметил в разговоре с RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.