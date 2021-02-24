Египет зарегистрировал вакцины "Спутник V" и AstraZeneca. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority) зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечено, что регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры. В фонде подчеркнули, что Египет является самой населенной страной на Ближнем Востоке, в которой проживают более 100 млн человек. Египет стал 35-м государством, одобрившим применение российской вакцины "Спутник V. Ранее власти Египта одобрили использование британской вакцины AstraZeneca.

"Решение включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин [Египта] демонстрирует уверенность в безопасности и высокой эффективности препарата", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, препарат "Спутник V" был произведен и зарегистрирован российскими учеными центра имени Гамалеи летом 2020 года и стал первой вакциной для профилактики коронавирусной инфекции.

Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений госрегуляторами. Старейший научный журнал Lancet опубликовал ранее результаты третьей фазы исследований препарата и заявил о его высокой эффективности.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне,Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении,Никарагуа, Республике Сербской, Венгрии, ОАЭ, Египте, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Ливане, Мьянме, Пакистане, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии и Гайане.