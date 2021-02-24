ФНС создаст сервис для хранения электронных чеков налогоплательщиков

ФНС разрабатывает сервис для хранения электронных чеков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная налоговая служба России разрабатывает специальный сервис для хранения электронных чеков налогоплательщиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при желании участвовать в различных программах лояльности получать кешбэки, бонусы и др., - передаёт ТАСС слова представителей ведомства.

Также в ФНС отметили, что благодаря новому сервису налоговые органы смогу автоматически формировать сумму налогового вычета при покупке лекарств. Тогда налогоплательщик должен будет только указать счет для зачисления денег, не заполняя декларацию.

В ведомстве также указали на недостатки бумажных чеков: сложность хранения, выцветание, затраты на бумагу и вред экологии из-за применения термобумаги со специальными химическими веществами.

При этом отмечается, что электронные чеки будут сохраняться только по желанию налогоплательщика, если он сообщит продавцу адрес электронной почты или номер телефона. Также покупатель сможет отсканировать в приложении ФНС QR-код бумажного чека и сохранить его в хранилище.