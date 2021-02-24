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Экономика

Алексей Миллер переизбран на пост главы "Газпрома"

Совет директоров корпорации единогласно проголосовал за действующего председателя правления
Ася КУЗНЕЦОВА
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Алексея Миллера переизбрали главой правления «Газпрома» еще на пять лет

Алексея Миллера переизбрали главой правления «Газпрома» еще на пять лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет директоров "Газпрома" единогласно переизбрал действующего главу корпорации Алексея Миллера председателем правления ещё на пять лет. В сообщении представителей "Газпрома" сказано, что полномочия Миллера будут продлены 31 мая 2021 года.

Напомним, Алексея Миллер возглавляет холдинг с 2001 года. В предыдущий раз его переизбрали на пост председателя правления 16 февраля 2016 года. Его новый срок правления начался 31 мая 2016 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в корпорации заявили о планах отказаться от сбыта газа в Дагестане в пользу единого оператора в форме федерального казенного предприятия. Таким решением "Газпром" планирует избежать убытков, связанных с работой в Дагестане.

Алексей Миллер отметил тогда в письме председателю правительства России Михаилу Мишустину, что жители региона задолжали региональным газовым компаниям 14,9 миллиарда рублей по состоянию на 1 октября 2020 года.