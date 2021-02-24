Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс дал прогноз, когда Россия сможет перейти на альтернативные источники энергии

Глава Минэнерго дал прогноз, когда Россия сможет перейти на альтернативные источники энергии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс рассказал, когда Россия сможет перейти на альтернативные источники энергии. По его словам, это произойдет на сразу.

- То, что мы в ближайшие еще 10-15 лет будем основываться в электроэнергетике на традиционных источниках топлива – это объективные факты. Все это понимают и относятся к этому достаточно спокойно. Я думаю, что и наши международные партнеры тоже это понимают и сохраняют в балансе действующие станции на газе, атомные станции или иные виды генерации, - заявил Сниккарс в интервью kp.ru.

Он ожидает, что сектор ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в России твердо встанет на ноги и вполне сможет конкурировать с традиционными источниками энергии.

Ранее Павел Сниккарс также рассказал, как сам экономит электричество. Он установил у себя дома трехставочный прибор учета который позволяет рассчитываться по трехставочному тарифу. Кроме того, замминистра рассказал, что его супруга старается стирать вещи и делать другие домашние дела после 11 часов вечера, когда стоимость электроэнергии ниже.