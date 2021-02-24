Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика
Эксклюзив kp.rukp.ru

Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс дал прогноз, когда Россия сможет перейти на альтернативные источники энергии

Ближайшие 10-15 лет Россия будет использовать традиционные источники топлива
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Глава Минэнерго дал прогноз, когда Россия сможет перейти на альтернативные источники энергии

Глава Минэнерго дал прогноз, когда Россия сможет перейти на альтернативные источники энергии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс рассказал, когда Россия сможет перейти на альтернативные источники энергии. По его словам, это произойдет на сразу.

- То, что мы в ближайшие еще 10-15 лет будем основываться в электроэнергетике на традиционных источниках топлива – это объективные факты. Все это понимают и относятся к этому достаточно спокойно. Я думаю, что и наши международные партнеры тоже это понимают и сохраняют в балансе действующие станции на газе, атомные станции или иные виды генерации, - заявил Сниккарс в интервью kp.ru.

Он ожидает, что сектор ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в России твердо встанет на ноги и вполне сможет конкурировать с традиционными источниками энергии.

Ранее Павел Сниккарс также рассказал, как сам экономит электричество. Он установил у себя дома трехставочный прибор учета который позволяет рассчитываться по трехставочному тарифу. Кроме того, замминистра рассказал, что его супруга старается стирать вещи и делать другие домашние дела после 11 часов вечера, когда стоимость электроэнергии ниже.