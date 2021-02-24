Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии

Президенты России и Киргизии провели переговоры в Москве. Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил во время встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, что надеется на нормализацию внутриполитической обстановки в Бишкеке.

Путин также отметил, что Россия и Киргизия создали не просто тёплые и тесные отношения, а отношения союзнические и привилегированные.

- И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию, - заявил российский президент.

Он также отметил, что уверен в пользе визита и развития двусторонних отношений.

Напомним, визит Садыра Жапарова в Москву 24 февраля стал его первой встречей с зарубежным лидером после вступления в должность главы государства. Стенограмма встречи президентов России и Киргизии опубликована на сайте Кремля.