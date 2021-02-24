Популярный сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ. Фото: Артем Геодакян/ТАСС.

Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ.

Об этом сказано в указе президента России, опубликованном в среду, 24 февраля, на портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии", - сказано в документе.

Сам актер выразил признательность и назвал счастьем получение гражданства. Он отметил, что больше семи лет участвует в культурной жизни России.

"Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия - моя Родина", - заявил артист агентству ТАСС.

Напомним, Милош Бикович известен в России по фильмам "Холоп", "Отель "Белград", "Лед", а также в сериалах "Отель "Элеон", "Магомаев" и других кинолентах.

В ноябре актер был награжден в Кремле медалью Пушкина. Ее удостаиваются деятели культуры за заслуги в области искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы.