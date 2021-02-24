Матвиенко: у российского укропа был мощный вкус, а импортный даже не пахнет

Валентина Матвиенко отметила высокую импортную зависимость России от зарубежных семян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече председателя правительства России Михаилом Мишустиным с членами Совфеда отметила высокую импортную зависимость России от зарубежных семян.

- К сожалению, по-прежнему сохраняется очень высокая импортная зависимость по многим видам сельхозкультур. Все время привожу пример, что даже укроп, петрушку, салат мы выращиваем из зарубежных семян. Когда был наш отечественный укроп, был такой запах мощный, вкус, а сейчас силиконовый вкус, укроп даже не пахнет, - заявила на встрече Валентина Матвиенко.

Она также подчеркнула, что это "не уровень аграрной державы", и что члены Совета Федерации поддержат принятие закона о семеноводстве. При этом, по словам Матвиенко, одного закона недостаточно, и активной работы на практике пока не видно.

Спикер Совфеда также отметила, что считает стратегическим для сельского хозяйства и продовольственной безопасности России закон о семеноводстве.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, правительство России, принимая новую редакцию закона "О семеноводстве", ставит перед собой задачу сформировать свободный от фальсификата и ГМО рынок качественных и безопасных семян в России.