Квинси Промес играл в "Спартаке" до августа 2018 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фанаты московского "Спартака" - ликуют. В состав клуба в ближайшее время вернется любимец миллионов болельщщиков "красно-белых" - атакующий полузащитник сборной Голландии Квинси Промес. Футболист официально перешел на контракт в столичный клуб. И теперь уже все развивается очень быстро. После объявления о трансфере, "Спартак" показал и первое фото Промеса в России.

Из "Спартака" голландский футболист в 2018 году ушел в испанскую "Севилью". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Фото, которое вы очеень ждали! Квинси Промес в Москве, - сообщила пресс-служба "Спартака" в официальном твиттере клуба, снабдив сообщение хэштегом "АнтохаВернулся".

На снимке - Промес в цветах "Спартака". Мало того, что он в красной куртке, так еще и на шее - красно-белый шарф московского клуба, за который он играл несколько лет и теперь будет выступать снова.

Промес приходит в "Спартак" из "Аякса". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее, напомним, "КП" уже анализировала эту сделку, пояснив причины для возвращения Промеса в Россию. Собственно, в матче против "Динамо" "красно-белым" как раз не хватало голландского игрока. Из "Спартака" голландский футболист ушел в "Севилью" 31 августа 2018 года.

Свой последний матч за "Спартак" на данный момент Промес провел 25 августа 2018 года - тогда москвичи победили "Динамо" в чемпионате России со счетом 2:1. А Промес на 7-й минуте с пенальти открыл счет в той игре.