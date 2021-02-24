Украина планирует взять под контроль границу с РФ в Донбассе и Луганске до 2025 года

Украина планирует взять под контроль границы с РФ в Донбассе и Луганске до 2025 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Украины заявило, что власти страны планируют вернуть контроль над границей с РФ в Луганске и Донбассе к 2025 году. Это решение принято в среду, 24 февраля, на заседании кабинета министров по инициативе главы МВД Арсена Авакова.

Соответствующее предложение внесено в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года, одобренную 24 июля 2019 года.

"Задача 5. Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними", - сказано в распоряжении.

Стратегия была принята во исполнение обязательств Киева по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, передает ТАСС.

Отмечено, что основная цель документа - это "обеспечение развития внешнеэкономических связей и международной торговли, содействие перемещению лиц и товаров через государственную границу и надлежащую ее защищенность".

Напомним, Украина официально назвала РФ страной-агрессором в 2014 году. Неоднократно украинские дипломаты в Генассамблеи ООН заявляли о действиях России на границе в Донбассе и Луганске, но при этом не привели ни одного доказательства российского присутствия. Так, глава Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик подтвердил, что российские военные не были замечены на Донбассе. 23 февраля поступила информация, что Украина намерена приложить усилия, для того, чтобы лишить РФ права вета в Совбезе.