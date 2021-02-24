Гендиректор Третьяковки и губернатор провели совещание в самарском филиале

Глава региона и директор Третьяковки оценили ход работ в здании Фабрики-кухни. Фото: пресс-служба администрации губернатора Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова провели совещание в самарском филиале Третьяковки, оценив ход работ.

Филиал располагается в здании бывшей Фабрики-кухни, построенном в 1932-м году в стиле конструктивизма.

Во время осмотра директор областного филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко рассказал Дмитрию Азарову и Зельфире Трегуловой, что на сегодняшний день на объекте завершены работы по усилению фундаментов и закрыт тепловой контур. Внутренние помещения обеспечены теплом, что позволило начать отделочные работы и монтаж коммуникаций, а также фасадные работы.

Зельфира Трегулова отметила, что с ее прошлого визита в конце октября очень многое сделано. «Могу честно сказать, я впечатлена увиденным. Уверена в том, что осенью мы закончим огромное дело по восстановлению фантастического памятника архитектуры 1930-х годов и по созданию филиала Третьяковской галереи в Самаре – городе с огромным потенциалом, городе, где культура крайне востребована. Здесь будет город-сад и совершенно потрясающее культурное пространство, культурная точка не только на карте Самары, но и на карте всей страны», – отметила Зельфира Трегулова.

Дмитрий Азаров поблагодарил Зельфиру Трегулову за пристальное внимание к процессу создания самарского филиала галереи и добавил, что темпы работ будут сохранены, музей заработает в намеченные сроки. «Действительно, сегодня есть уверенность, что с работами по реконструкции здания в текущем году мы справимся. В начале следующего года начнем установку музейного оборудования, отладим все функциональные, жизнеобеспечивающие системы и откроем творческо-выставочное пространство», - сказал глава региона.