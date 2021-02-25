Глава Архангельской области Александр Цыбульский поставил исполнение нацпроектов на личный контроль

Губернатор Александр Цыбульский продолжит лично контролировать исполнение нацпроектов в Архангельской области. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/И. Малыгин.

Александр Цыбульский намерен лично контролировать реализацию национальных проектов в Архангельской области. 24 февраля губернатор провел совещание с членами регионального правительства, во время которого обсудил эффективность расходования средств, выделяемых на мероприятия нацпроектов. Глава региона напомнил, что их реализация находится в зоне особого внимания президента России. Федеральный центр постоянно увеличивает финансирование нацпроектов, что позволяет региону ставить перед собой масштабные задачи, но в то же время накладывает особые обязательства по их исполнению.

- В последние годы на эти цели направляются беспрецедентные объемы денежных средств, которые для Архангельской области ежегодно увеличиваются. Это предоставляет региону большие возможности, но и накладывает на всех нас огромную ответственность. Мы с вами должны делать всё для того, чтобы эти средства были максимально эффективно использованы для изменения ситуации, в первую очередь инфраструктурной, в основных отраслях, - отметил Александр Цыбульский.

Губернатор поручил главам муниципалитетов и руководителям профильных областных ведомств держать все мероприятия по национальным проектам на особом контроле. Глава региона привел в пример случай со строительством детского сада в селе Долгощелье Мезенского района. Строители начали работы в 2018 году. Однако в проекте и в смете были выявлены несоответствия, и в итоге объект превратился в долгострой. Александр Цыбульский подчеркнул: такие ситуации недопустимы, отраслевые ведомства должны оперативно реагировать на возникающие проблемы и не затягивать с их решением.

- У нас сегодня сформирован новый блок в сфере строительства и ЖКХ, и я надеюсь, что такого рода ошибки больше не повторятся, - отметил губернатор. - И в этом смысле мы будем превентивно реагировать, если возникают какие-либо проблемы. Такие вопросы надо решать на стадии проектирования, чтобы потом ошибки проектирования у нас не становились проблемой при выполнении строительно-монтажных работ, а проще говоря – не делали эти работы невозможными.

Сегодня в Архангельской области реализуются 12 национальных проектов. В их числе - «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Цифровая экономика», «Экология», «Культура» и другие. В этом году на мероприятия нацпроектов в Поморье выделяется более 14 миллиардов рублей. Всего же за шесть лет, с 2019 по 2024 годы, на национальные проекты в Архангельской области будет направлено 78 миллиардов рублей.