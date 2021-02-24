Цена нефти Brent превысила 67 долларов за баррель впервые с января 2020 года Фото: REUTERS

Стоимость нефти марки Brent превысила 67,2 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на 18:39 мск. Американская марка WTI, в свою очередь, дорожала на 2,27% - до 63,07 долларов за баррель.

В последние раз цена Brent достигала отметки в 67 долларов за баррель больше года назад - в январе 2020-го.

Многие аналитики воодушевились таким ростом цен и заявили, что нас ждет новый сырьевой суперцикл. Эксперты компаний Goldman Sachs и Citigroup прогнозируют, что к концу году цена на нефть будет в диапазоне $65 - 70 за баррель. Похожий прогноз ($68 за баррель) публикуют аналитики из инвестбанка JPMorgan. По их мнению, на рост стоимости нефти будут влиять сразу несколько факторов. Во-первых, выход мировой экономики из ограничений, связанных с пандемией. Во-вторых, снижение добычи черного золота. И, в третьих, борьба с изменением климата.