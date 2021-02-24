МИД Венесуэлы объявил персоной нон грата посла ЕС в республике. Фото: ТАСС/Петр Ковалев.

Власти Венесуэлы объявили персоной нон грата посла ЕС в республике в ответ на введенные сообществом санкции против Каракаса.

"По решению президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата", - заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, выступление которого транслировалось телеканалом Telesur.

У дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть республику.

Напомним, в начале недели ЕС расширил санкции против госслужащих Венесуэлы. Под рестрикции попали еще 18 человек, в том числе председатель венесуэльского Национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены Национальной ассамблеи и судьи.

Всего черный список Евросоюза относительно Венесуэлы насчитывает 55 физических лиц.