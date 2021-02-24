В Москве по требованию полиции поезда временно проходят станцию метро " Славянский бульвар" без остановок.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
По требованию московской полиции временно изменен график остановок в московском метрополитене на станции " Славянский бульвар". Поезда будут проезжать ее без остановок, высадки и посадки пассажиров.
При этом станция «Киевская» временно закрыта на вход и выход. В Дептрансе призвали людей пользоваться МЦД и наземным транспортом.
Позднее стало известно, что полиция заблокировала движение на этом участке из-за угрозы взрыва.
Оказалось, что один из пассажиров пригрозил сотрудникам полиции взорвать гранату.
С мужчиной была произведена работа. В данный момент его задержали. У него оказался муляж гранаты.
Движение на станции восстановлено. Поезжа останавливаются в штатаном режиме.