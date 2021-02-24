Роскомнадзор потребовал от Twitter списки аккаунтов, заблокированных за "подрыв веры в НАТО". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор потребовал от Twitter список аккаунтов, якобы причастных к подрыву "веры в НАТО". Ведомство направило соответствующие письмо компании, в котором также просит разъяснить причины их блокировки.

"Роскомнадзор потребовал от социальной сети предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также подтверждение их связи с российскими государственными органами", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее компания Twitter опубликовала на своем официальном сайте информацию о том, что вынуждена заблокировать и удалить 100 аккаунтов, якобы имеющих отношение к России и пытающихся влиять на ситуацию в США, а также подрывающих веру в НАТО.

Ранее в декабре прошлого года США обвинили России в массовых кибератаках, произведенных хакерами на ведомства и структуры страны.

Россия заявила, что не имеет отношение к возможным взломам американских систем. При этом, тогда еще действующий президент США Дональд Трамп высказал мнение, что атаки могли производиться и из Китая.