ФАС вынесла предупреждение «Яндексу» за продвижение его сервисов в поисковой системе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала "Яндекс" прекратить предоставлять своим сервисам преимущества в собственной поисковой системе. Отмечено, что тем самым занижаются позиции других компании в выдаче. У "Яндекса" на исправление ситуации есть 30 дней.

Соответствующая информация опубликована в базе решений ФАС.

"[Прекратить] предоставление сервисам лиц, входящим в группу лиц ООО "Яндекс" (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей, в том числе технических, визуальных и иных возможностей по продвижению в поисковой системе "Яндекс" с помощью интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, демонстрируемых на страницах поисковой выдачи, функционал которых недоступен или ограниченно доступен лицам, не входящим с ООО "Яндекс" в одну группу лиц", - сказано в решении ведомства.

При этом ФАС обязала "Яндекс" предоставить в общее пользование инструменты продвижения в поиске, а также обеспечить равный доступ к ним для всех "игроков" системы.

Если через месяц компания не выполнит требования ФАС, то будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

При этом Яндекс ответил на требование ФАС. В компании считают, что такие предписания ухудшат качество поиска для пользователей.