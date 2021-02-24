Станцию «Славянский бульвар», где мужчина угрожал взорвать гранату, открыли для входа и выхода. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной блокировки станции московского метрополитена "Славянский бульвар" стал мужчина, который лег на лавочку, а после сообщил сотрудникам полиции, которые подумали, что пассажиру внезапно стало плохо, что у него есть граната и он намерен ее взорвать.

В целях безопасности движение на этом участки пути метрополитена было заблокировано.

Ранее стало известно о том, что поезда на одной из станций московского метрополитена проезжают без остановки.