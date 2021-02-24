Собянин рассказал об открытии первого в стране мультимедиа центра «Союзмультпарк»

Министр культуры РФ Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева (слева направо) во время открытия мультимедийного развлекательного центра "Союзмультпарк" на ВДНХ. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС.

В Москве появился первый в России мультимедийный парк, посвященный героям любимых отечественных мультфильмов - «Союзмультпарк». Он расположился на ВДНХ в павильоне № 7. Парк открылся 24 февраля и с первых же часов принял сотни маленьких посетителей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, «Союзмультпарк» стал совместным проектом киностудии «Союзмультфильм», Правительства столицы и Министерства культуры РФ.

- Кто из нас в детстве не мечтал оказаться по ту сторону экрана и помочь героям любимых мультфильмов победить зло? Раньше это было чистой фантастикой, но нынешнее поколение детей сможет стать на шаг ближе к осуществлению этой мечты. Сегодня мы открыли «Союзмультпарк» – первый российский мультимедийный центр, посвященный лучшим отечественным мультфильмам, - написал Сергей Собянин в своем персональном блоге на сайте мэра Москвы.

Гостей парка ждут 18 интерактивных аттракционов, разработанных по новейшим технологиям с применением виртуальной реальности, дополненной реальности, 3D-анимации, автономного развития и бесконечной генерации графических объектов. Самым масштабным объектом «Союзмультпарка» стал аттракцион «Путешествие внутрь мультфильма». Ребенок словно попадает внутрь сказки: пространство вокруг него меняется, стоит только сделать шаг. Ощущение реальности всего происходящего создают три гигантских экрана: два вертикальных и один напольный.

Как подчеркнул Сергей Собянин, «Союзмультпарк» - это, конечно, в первую очередь развлекательные аттракционы для детей. Вместе с тем, это полноценное образовательное пространство. Здесь будут регулярно проходить лекции, мастер-классы, выставки, рассказывающие об истории и технологиях мультипликации. Образовательные уроки будут рассчитаны на участников разных возрастов – от совсем маленьких слушателей до школьников и даже студентов.

- А если посещение «Союзмультпарка» пробудит серьезный интерес к созданию волшебных миров, то обучение искусству мультипликации можно продолжить в детских технопарках «Калибр», «Кулибин ПРО», «Наукоград» или, например, в Школе креативных технологий «TUMO», - написал мэр столицы.

Сергей Собянин напомнил, что за последние годы Москва превратилась в одного из мировых лидеров мультипликации. Анимационные ленты «Маша и медведь», «Фиксики», «Белка и стрелка» смотрят дети в разных странах мира, от Европы и Азии до Латинской Америки.

- Поэтому Правительство Москвы будет активно поддерживать развитие индустрии анимации, которая дает работу тысячам талантливых и успешных москвичей, - отметил мэр. - Свои проекты они могут реализовать на базе московских технопарков, одним из которых недавно стала старейшая российская мультипликационная студия «Союзмультфильм».

А ЧТО ЕЩЕ?

Героями «Союзмультпарка» стали персонажи лучших советских и российских анимационных лент. Например, аттракцион «Карта земли Винни Пуха»предлагает детям разыскать спрятанные подарки для ослика Иа. Аттракцион «Страна непослушных красок» создан по мотивам мультфильма «Тайна третьей планеты»: ребята вместе с Алисой и ее друзьями сражаются со злобными роботами. В «Комнате с фонариком в руке» можно встретить Ежика и помочь ему добраться до его друга Медвежонка. А в комнате «Прогулка с Карлсоном» - попрыгать по настоящим крышам Стокгольма.

В «Союзмультпарке» посетители узнают много нового и интересного о том, как создается анимационное кино. А главное – дети попробуют сами, своими силами нарисовать собственный мультфильм в виртуальной реальности или написать музыку к нему. А если устанут, то смогут просто посидеть и посмотреть мультики в купольном кинотеатре на сферическом экране.