С эстакады Щелковского шоссе на МКАД упал человек, движение затруднено

С эстакады Щелковского шоссе на МКАД упал человек.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Вечером, 24 февраля, с эстакады Щелковского шоссе на МКАД упал человек.
Движение по внешней стороне МКАД в районе Щелковского шоссе затруднено. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Щелковского шоссе затруднено на 2,9 км. Детали уточняются", - говорится в публикации.
Причина инцидента устанавливается полицией.
Ранее стало известно о том, что станция "Славянский бульвар" московского метрополитена была временно заблокирована на вход и на выход. Поезда проезжали ее без остановки.
Причиной блокировки стала угроза взрыва: полиция задержала мужчину, который лег на лавочку на платформе и заявил, что у него есть граната и он намерен ее взорвать. Мужчину задержали, граната оказалась муляжом. В настоящее время работа станции восстановлена.