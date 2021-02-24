Глава ВС Норвегии предостерег НАТО и весь мир от войны с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен во время выступления на Киркенесской конференции прокомментировал возможное вооруженное противостояние с Россией.

"Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и со всем миром, — это открытый конфликт с Россией. К счастью, это маловероятно", — цитирует его NRK.

Он отметил, что считает необходимым восстановить отношения между Москвой и Осло, так как в последние годы они заметно охладились.

"Беседа может помочь нам найти какие-то решения", — сказал Кристофферсен.

Ранее в России уже обращали внимание на тесное сотрудничество Норвегии и США, направленное на так называемое "сдерживание" Москвы.

Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что размещение американских пехотинцев в Тронхейме является наращиванием военной активности в регионе.

Глава российского ведомства Сергей Лавров также говорил о том, что приближение к российским границам будет иметь последствия для НАТО.