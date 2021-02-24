Глава ВС Норвегии предостерег НАТО и весь мир от войны с Россией.
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Глава ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен во время выступления на Киркенесской конференции прокомментировал возможное вооруженное противостояние с Россией.
"Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и со всем миром, — это открытый конфликт с Россией. К счастью, это маловероятно", — цитирует его NRK.
Он отметил, что считает необходимым восстановить отношения между Москвой и Осло, так как в последние годы они заметно охладились.
"Беседа может помочь нам найти какие-то решения", — сказал Кристофферсен.
Ранее в России уже обращали внимание на тесное сотрудничество Норвегии и США, направленное на так называемое "сдерживание" Москвы.
Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что размещение американских пехотинцев в Тронхейме является наращиванием военной активности в регионе.
Глава российского ведомства Сергей Лавров также говорил о том, что приближение к российским границам будет иметь последствия для НАТО.