В России пригрозили асимметричным ответом в случае введения санкций ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов заявил, что Москва не будет затягивать с ответом в случае новых возможных санкций от европейского союза.

"В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию", - сказал Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее министры иностранных дел согласовали введение новых рестрикций против России из-за ситуации по делу Алексея Навального, приговоренного к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Санкции будут приняты в рамках нового режима наказания за нарушение прав человека.

В новом черном списке Европейского союза могут оказаться главы российских структур и ведомств: Следственного комитета, директор Росгвардии, генеральный прокурор России и глава ФСИН.