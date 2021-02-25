Сергей Устюгов готов к выступлению в спринте на ЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В немецком Оберстдорфе в четверг, 25 февраля, стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. В первый день состязаний будут разыграны награды в лыжных гонках в спринте. Для всех болельщиков из стана сборной России пришла хорошая новость - была информация о том, что на первую же гонку не сможет выйти из-за травмы один из лидеров нашей команды Сергей Устюгов. Но его фамилия значится в стартовых протоколах.

Состав сборной России на спринт выглядит следующим образом. В мужском спринте выступят Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, в женском – Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина.

Супергерой сборной России нынешнего сезона Александр Большунов попытается выиграть первую награду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У Сергея есть определенная проблема с мышцей ноги, он не мог «сидеть» на спусках. Но сегодня все хорошо, он не чувствовал дискомфорта, выполнил полноценную тренировку и сказал, что побежит, - сказал тренер сборной России Сергей Турышев в интервью "Р-Спорт"., .

Как сказал тренер нашей команды, Устюгов в строю благодаря усилиям докторов, которые помогли спортсмену быстро восстановиться к важному старту:

- Это результат терапии, Сергею делали массажи, доктора и физиотерапевты с ним занимались, поэтому вчера он почувствовал себя намного лучше. Они поставили его на ноги, с каждым днем ему все лучше и лучше, - отметил Турышев.

Сначала будут проведены квалификационные забеги в 11 часов утра по Москве, а начиная с 13.30 - уже решающие забеги у мужчин и женщин.