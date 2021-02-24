Россияне рассказали, куда больше всего хотят полететь после открытия границ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Яндекс.Путешествия провел опрос среди россиян и выяснил, куда мечтают отправиться российские туристы после полного снятия ограничений в мире.

В опросе приняли участие десять тысяч пользователей. Из них шестьдесят процентов рассчитывают, что границы откроют в этом году.

Самые желанными страны для путешествия среди россиян оказались — Турция, Таиланд, Италия, Испания и Египет.

Во время своих ответов 68 процентов отметили, что возможность посещать другие государства без ограничений повлияет на их планы проведения отпуска.

Половина опрошенных респондентов отметили, что устали от карантинных ограничений и хотят выехать за границу. Многие из них отметили, что сделают это даже если риск заразиться вирусом сохраниться еще какое-то время.

Но при этом каждый пятый опрошенный намерен отдохнуть в этом году на российских курортах.

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