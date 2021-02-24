Стало известно, в какую недвижимость инвестируют богатейшие россияне

Каждый пятый мультимиллионер в России предпочитает инвестировать в недвижимость. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная консалтинговая компания Knight Frank изучила предпочтения российских мультимиллионеров в недвижимости. Оказалось, что каждый пятый из богатейших людей нашей страны предпочитает тратить свои средства на дома и коммерческие предприятия.

Свыше 50 процентов из тех, чье состояние перешагнуло порог в 30 миллионов долларов, выбирают недвижимость у моря или океана. Из них 42 процента инвестируют в недвижимость за городом, 23 процента покупают объекты в городе, восемь 8 предпочитают недвижимость вблизи горнолыжных курортов.

Также компания рассмотрела и предпочтения богатейших людей других стран. Так большинство миллионеров Южной и Северной Америки предпочитают приобретать дома у воды.

В загородных домах чаще всего (75 процентов) заинтересованы жители Великобритании.

В городе дома и квартиры чащу покупают жители Африки (32 процента), на горнолыжных курортах — резиденты стран Северной Америки (19 процентов).

Ранее стало известно, что Алексей Мордашев возглавил рейтинг миллиардеров России. Он сместил на этой позиции Владимира Потанина.