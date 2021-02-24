В Китае мужчина чудом выжил после обрушения здания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае в провинции Гуандун мужчина работал на крыше двухэтажного дома, когда оно внезапно обрушилось. Он чудом остался в живых.

Что стало причиной неожиданного обрушения, пока не известно.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, помогли пострадавшему выбраться с крыши, которая ровным пластом легла на рухнувшие опоры. Отмечено, что мужчина получил незначительные ушибы.

При обрушении здания пострадали еще пять человек, которые в этот момент находились рядом. У них незначительные травмы. В данный момент всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил newsflare.com со ссылкой на местные СМИ.

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