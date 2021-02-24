СБУ заподозрила военного эксперта Дудкина в госизмене

СБУ задержала телеэксперта по подозрению в госизмене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене задержали военно-политического эксперта Юрия Дудкина, который часто появлялся в эфире заблокированных ранее трех оппозиционных каналов.

Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, киевлянина подозревают в «причастности к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб». По версии украинских следователей, эксперт создал сеть, в которую входили несколько интернет-ресурсов (группы в социальных сетях, YouTube-каналы) и отдельные блогеры, которые якобы финансировались из России. А «на этих этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент», утверждают в СБУ.

Стоит отметить, что фамилии задержанного «изменника» пресс-служба ведомства не упоминает, но сообщение проиллюстрировано видеороликом, где можно узнать Юрия Дудкина, который иногда принимал участие в политических ток-шоу на российских телеканалах. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сын арестованного рассказал журналистам, что в доме отца провели обыск, конфисковали системный блок компьютера, телефоны и карты.