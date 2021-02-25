Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гондурасе

Вакцина «Спутник V» прошла регистрацию еще в одной стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 24 февраля, стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» получила одобрение для применения уже в 36-й стране. Препарат зарегистрирован регулирующим агентством в здравоохранении Республики Гондурас, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении РФПИ отмечается, что регистрация российской вакцины «состоялась в рамках ускоренной процедуры» (emergency use authorization, EUA).

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что препарат «Спутник V» зарегистрирован в Египте, причем тоже по ускоренной процедуре. А в Черногории нашей вакциной уже начали прививать население против COVID-19.

К слову, одно из швейцарских изданий назвало российскую вакцину «экспортным хитом», отметив ее преимущества перед разработанными в других странах препаратами, в частности - продуктами компаний BioNTech/Pfizer и Moderna.

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