Выпускники российских школ смогут получить аттестат по электронной почте

Если выпускник по какой-то причине не смог получить аттестат, школа может отправить ему документ на электронную почту Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году выпускники российских школ смогут получить аттестат в электронном виде, если сам ученик по каким-то причинам не смог прийти и забрать обычный.

Чтобы получить отсканированную копию документа о среднем общем образовании, нужно сделать запрос и указать свою электронную почту. Об этом говорится в подготовленном министерством просвещения России проекте приказа о порядке выдачи аттестатов в 2021 году, который 24 февраля был опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

В частности, в документе говорится, что на фоне ситуации с пандемией коронавируса выпускник может «обратиться в образовательную организацию с просьбой о направлении ему отсканированной копии оригинала аттестата», если не может забрать его лично.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, какие нужно собрать документы для поступления в вуз в 2021 году.