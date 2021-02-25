В ФРГ отреагировали на отказ компаний от работы с «Северным потоком – 2»

Строительство «Северного потока - 2» близко к завершению Фото: REUTERS

Германия «отвергает» экстерриториальные санкции Соединенных Штатов по отношению к компаниям, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», но выход тех или иных фирм из проекта – это решение их руководства.

Так в ответ на просьбу журналистов заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине 24 февраля.

«Решения всегда остаются за предприятиями», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря кабмина ФРГ.

Он добавил, что позиция Германии «по экстерриториальным санкциям известна: мы их отвергаем», а также отметил, что для Берлина «всегда было важно», чтобы Украина оставалась страной-транзитером российского газа.

Напомним, как писал kp.ru, ранее 23 февраля стало известно, что перестраховочная компания Германии из-за угрозы американских санкций отказалась от работы с газопроводом «Северный поток – 2».

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