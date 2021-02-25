Психолог рассказала, как быстрее выучить иностранный язык

Для запоминания иностранных слов существуют различные мнемотехники - техники управления памятью. Фото: unsplash.com

Доктор психологических наук Мария Фаликман в беседе с kp.ru рассказала, как быстрее и проще выучить иностранный язык.

«Хорошо запоминается то, что используется. В большинстве случаев в школе мы учим язык, пассивно запоминая слова, не пытаемся использовать их в жизни, не читаем тексты и не пишем письма на иностранном языке, чтобы эти слова стали опознаваться так же, как и слова родного языка. Вот если пытаться это делать, то и изучаемый язык тоже будет оставаться в памяти на более глубоком уровне», - сказала она.

При этом психолог отметила, что для запоминания иностранных слов существуют различные мнемотехники – техники управления памятью.

«Например, мы можем пытаться запоминать иностранные слова по созвучию со словами нашего языка, придумывать какие-то смешные картинки, которые эти связки между словами будут фиксировать, каким-то интересным образом кодировать или рифмовать с чем, что мы уже знаем. Можно пытаться эти слова заучивать с помощью специальных карточек, где будет присутствовать само слово и что-то что, его изображает. Так, чтобы это написание и звучание «повисало» на знакомом нам зрительном образе. И вспоминая картинку, мы будем вспоминать и слово», - пояснила Мария Фаликман.

Она добавила, что «какую бы методику обучению иностранному языку мы бы не выбрали, те или иные мнемотехники обязательно присутствовать будут».

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