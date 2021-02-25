Байден продлил в США режим ЧС из-за коронавируса

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

В среду, 24 февраля, президент США Джозеф Байден продлил срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который еще в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса ввел в стране его предшественник Дональд Трамп.

«Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны. По этой причине режим чрезвычайной ситуации должен продолжаться после 1 марта 2021 года», - говорится в указе Байдена, обнародованном пресс-службой Белого дома.

Американский лидер также отметил, что от последствий заболевания коронавирусом в США умерли более 500 тысяч человек, поэтому «крайне важно продолжать бороться и реагировать на COVID-19, используя все возможности федерального правительства».

По данным университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США, число заразившихся коронавирусом в стране составляет уже без малого 28,3 миллиона, скончались свыше 503,7 тысячи пациентов.