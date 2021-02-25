Фитнес для мозга: Психолог рассказала, как улучшить память с помощью упражнений

Чем больше читаете, тем крепче память. Фото: unsplash.com

Доктор психологических наук Мария Фаликман уверена: чтобы развивать память, нужно «активно ею пользоваться» и побольше читать. Однако, как рассказала специалист в беседе с kp.ru, есть и своеобразный «фитнес для мозга». По ее словам, любые физические упражнения, которые улучшают кровоснабжение мозга, способствуют «образованию более прочных следов в памяти».

«Чем лучше мозг снабжается кислородом, тем интенсивнее он работает, тем больше там образуется связей между нервными клетками. Чем больше разных видов деятельности вы осваиваете, в том числе и двигательных практик, тем большее количество нейронных сетей мозга вы вовлекаете в работу и создаете дополнительное количество следов, которые еще где-то могут быть полезны, в том числе и при формировании новых навыков», - пояснила психолог.

«Если говорить о конкретных упражнениях, можно просто покрутить головой, а также наклоняться или приседать – все это усиливает кровоснабжение мозга. А еще важны и прогулки на свежем воздухе, поскольку кислород необходим мозгу для полноценной работы», - подчеркнула она.

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