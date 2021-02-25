«Гордиев узел»: Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от антироссийских санкций

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от антироссийских санкций. Он уверен, что существующее положение дел на самом деле не устраивает никого – на США, ни Европу, ни Россию, однако в противостояние с нашей страной уже инвестировано «слишком много ресурсов – и политических, и идеологических, и по линии НАТО».

А выйти из этой ситуации не получается «не потому, что этого не хотят», а потому что сложилось «застывшее в виде неразрешимого политического конфликта соотношение сил, которое ни одна из сторон не может сдвинуть в свою пользу, не рискуя военным конфликтом», пишет Пушков в Telegram.

Российский сенатор отмечает, что отмена санкций для Запада по сути означает «согласиться с воссоединением России с Крымом и отказаться от нынешней однозначной поддержки Киева», хотя противоречия «между коллективным Западом и Россией много глубже, чем только Украина или Сирия».

«Так что сей Гордиев узел одним умным ходом не разрубить», - констатирует Алексей Пушков.

Он добавил, что в современном западном мире нет лидеров, «способных пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Евросоюз намерен ввести против России новые санкции.