В Индонезии сошел оползень, около 70 человек считаются пропавшими без вести

В Индонезии снова сошел оползень
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В результате схода оползня в Индонезии погибли по меньшей мере пять человек, десятки людей считаются пропавшими без вести.
Трагедия произошла на золотом руднике в провинции Центральный Сулавеси, пока спасателям удалось найти только тела пяти жертв, судьба еще примерно 70 местных жителей пока неизвестна, их поиски продолжаются. Об этом на представителя правительства страны в четверг, 25 февраля, сообщило агентство Xinhua.
Напомним, как писал сайт kp.ru, совсем недавно, 10 февраля, в Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от острова Симелуэ.
А ровно за месяц до этого сошел двойной оползень в индонезийской провинции Западная Ява. Тогда погибли более десяти человек, около 20 пострадали.