Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Индонезии сошел оползень, около 70 человек считаются пропавшими без вести

Трагедия произошла на золотом руднике в провинции Центральный Сулавеси
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
В Индонезии снова сошел оползень

В Индонезии снова сошел оползень

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате схода оползня в Индонезии погибли по меньшей мере пять человек, десятки людей считаются пропавшими без вести.

Трагедия произошла на золотом руднике в провинции Центральный Сулавеси, пока спасателям удалось найти только тела пяти жертв, судьба еще примерно 70 местных жителей пока неизвестна, их поиски продолжаются. Об этом на представителя правительства страны в четверг, 25 февраля, сообщило агентство Xinhua.

Напомним, как писал сайт kp.ru, совсем недавно, 10 февраля, в Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от острова Симелуэ.

А ровно за месяц до этого сошел двойной оползень в индонезийской провинции Западная Ява. Тогда погибли более десяти человек, около 20 пострадали.

ЧП