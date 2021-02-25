В Пентагоне назвали Россию «угрозой» для США и их союзников в Европе

Глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на санкции и ограничения, Россия остается «постоянной угрозой существования» для Соединенных Штатов и их союзников в Европе, заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс.

«Мы живем во время конкуренции великих держав. Победа сейчас гарантирует, что конкуренция великих держав не перерастет в глобальную войну», - подчеркнул американский генерал на форуме ассоциации ВВС.

По словам Тода Уолтерса, наша страна, в отношении которой действуют экономические санкции, «проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой».

Перечислив обычный набор уже традиционных обвинений в адрес Москвы, представитель Пентагона заявил, что Россия пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США».

«Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден, выступая с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проходила в виртуальном режиме, в частности, признал, что в последние годы обострились отношения между Штатами и их европейскими союзниками, и назвал главную «виновницу» разногласий Вашингтона с Брюсселем – Россию. По его словам, наша страна «атакует» НАТО, стремится ослабить весь Запад и «европейский проект».