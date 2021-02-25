Житель Забайкалья приговорен к восьми годам колонии за госизмену

Суд признал россиянина виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забайкальский краевой суд приговорил местного жителя Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима за то, что собирал и передавал агентам зарубежных спецслужб секретную информацию, представляющую собой гостайну.

В пресс-службе суда уточнили, что обвиняемый осужден по статье 275 УК РФ («Государственная измена») за «сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну». После того, как осужденный отбудет срок наказания в исправительной колонии, его свобода будет ограничена еще на год. Приговор суда уже вступил в силу.

Подробности не разглашаются, поскольку подобные уголовные дела маркируются грифом «совершенно секретно» и рассматриваются в закрытом режиме.

Известно, что 52-летний Владимир Васильев был задержан в Забайкальском крае в августе 2019 года. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в ходе следствия он признал свою вину.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал об аресте подозреваемого в госизмене россиянина Демури Воронина в Москве.