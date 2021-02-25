Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предъявил Евросоюзу ультиматум: Каракас откажется от любых контактов с Брюсселем, если ЕС не изменит свою санкционную политику в отношении Боливарианской республики.

Выступая перед согражданами, Мадуро напомнил о том, что Европейский Союз ввел санкции против военнослужащих страны и многих высокопоставленных чиновников, передает Venezolana de Television.

«Они (ЕС) вмешиваются во внутренние дела, и чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют? Нет», - сказал венесуэльский лидер.

Он добавил, что «господа из Евросоюза» должны исправить такое положение дел, иначе с ними «никогда больше не будет никаких сделок, никакого вида диалога».

«Чтобы вы понимали, что у Венесуэлы есть свое достоинство, и она знает, как отвечать на нападки, откуда бы они ни исходили», - подытожил Мадуро.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после очередных санкций ЕС, введенных в отношении 18 венесуэльцев «за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека», Каракас объявил посла ЕС в республике персоной нон грата и выслал из страны, дав 72 часа на сборы.