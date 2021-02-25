Инфекционист оценил вероятность «третьей волны» коронавируса в России

В России уже было несколько подъемов и спадов заболеваемости
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Весной в нашей стране может произойти рост заболеваемости коронавирусом, но называть это «третьей волной» неправильно, считает главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.
Он пояснил, что можно говорить о «волнах», когда пандемия на какое-то время полностью прекращается, а потом вновь возвращается. В России же с марта прошлого года было уже несколько подъемов и спадов заболеваемости.
Инфекционист считает, что подъем заболеваемости будет в середине весны, причем, по его словам, «в любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса, а полноценной иммунной прослойки у населения еще нет, потому что привились еще не так много людей.
«Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», - пояснил Тимаков РБК.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он уже говорил, что всплеск числа заражений коронавирусом в России будет примерно в середине апреля, причем если отказаться от ношения защитных масок в людных местах, то заболеваемость будет массовой.
К слову, накануне кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский выразил мнение, что третья волна COVID-19 в России уже прошла.
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