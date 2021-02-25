В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,1

Сейсмологи зафиксировали в центральной части Мьянмы землетрясение магнитудой 5,1 Фото: REUTERS

Утром в четверг, 25 февраля, в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, специалисты которой зафиксировали подземные толчки в 10:34 по китайскому времени (05:34 мск).

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился примерно в 210 километрах к северу от города Мейтхила (округ Мандалай). Информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает ТАСС.

Стоит отметить, что в это же время из Токио пришло известие о том, что японские власти могут отказать Мьянме в экономической помощи, которую Япония оказывает в рамках госпрограммы поддержки развивающихся стран. Деньги в частности выделяются на развитие и модернизацию инфраструктуры. По данным агентства Kyodo, причиной такого решения стал военный переворот в Мьянме.

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