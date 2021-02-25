Последние новости на утро 25 февраля 2021: МИД призвал ослабить зависимость России от «ядовитого» доллара

«КП» – о последних новостях на утро 25 февраля 2021 года Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Последние новости на утро 25 февраля 2021 года. Замглавы российского МИД Сергей Рябков в разговоре с западными СМИ заявил, что нашей стране нужно избавиться от долларовой зависимости. По словам заместителя министра иностранных дел, России «нужно устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий», сократив роль доллара в любых операциях.

К слову, глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия остается «постоянной угрозой существования» для Соединенных Штатов и их союзников в Европе, несмотря на санкции и ограничения. По словам американского генерала, наша страна, «проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой».