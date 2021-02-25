Байден отменил запрет Трампа на въезд в США для ряда категорий иностранцев

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника на посту Дональда Трампа об ограничении на въезд в Соединенные Штаты для некоторых категорий иностранцев. Об этом сообщил Белый дом.

Указ был подписан Трампом в апреле прошлого года. Документ препятствовал въезду в страну «иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США» во период пандемии коронавирусной инфекции.

Как отметили Байден, запрет на въезд необходимо было снять, поскольку прокламация «не продвигает интересы США», а напротив «вредит» стране. В пример привели ситуации, когда члены семей граждан Соединенных Штатов и обладателям статуса законных постоянных жителей не могут воссоединиться со своими семьями.

«Она также мешает отраслям экономики США, которые используют таланты со всего мира», - заявил действующий американский лидер, добавив, что из-за мер Трампа в страну не могли въехать лица, выигравшие в ежегодной лотерее вид на жительство в Штатах, так называемую гринкарту.

Напомним, в первый же день на своем посту Байден принялся отменять указы, введенные Трампом, а накануне он прекратил финансирование строительства проекта своего предшественника - стены на границе с Мексикой.