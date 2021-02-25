Адвокат рассказала, что запрещено делать в собственной квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жилую квартиру можно использовать только по назначению. Об этом рассказала адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева, которая назвала действия, запрещенные в собственной квартире.

Как уточнила эксперт, согласно Жилищному кодексу, собственник квартиры в многоквартирном доме не может превращать жилье в промышленный объект или организовывать в нём гостиничный бизнес.

Кроме того, Ермолаева отметила запрет на перепланировку, которое возможно только при согласовании своих планов с органом местного самоуправления, а также запрет на нарушение прав и интересов соседей.

«Как ни странно, по общему правилу, закреплённому и в гражданском, и в жилищном законодательстве, право собственности - это не только благо, но и бремя, поскольку именно на собственника ложатся расходы на содержание его имущества», - добавила специалист в беседе с агентством ПРАЙМ.

По ее словам, владелец жилья может его лишиться, если после предупреждения продолжит использовать его не по назначению, не делать необходимый ремонт, а также нарушать права и интересы соседей.

Адвокат пояснила, что квартиру могут продать по суду, а деньги за неё собственник получит, но с вычетом расходов на исполнение решения суда.