В России предложили серьезно ужесточить наказание за избиение детей Фото: Иван ПРОХОРОВ

В России предложили ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних. Инициатива принадлежит движению «За безопасность». Руководитель движения Дмитрий Курдесов направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Общественник отметил, что за последние несколько месяцев в стране зафиксировано много подобных случаев. Детей, в том числе и новорожденных, избивают родители, которые уверены в своей безнаказанности.

Несколько историй закончились тем, что пострадавшие оказывались в больнице с тяжелыми травмами.

Сегодня за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему можно отправиться в тюрьму на 10 лет, а за причинение вреда средней тяжести – на пять лет. Но при условии, что пострадавший не достиг 14-летнего возраста, если ребенок старше, то наказание смягчается.

Но, судя по всему, даже такие внушительные сроки не останавливают истязателей.

- Учитывая систематичность данных преступлений, по всей видимости, не останавливают людей, готовых преступить закон. В связи с этим прошу вас оценить целесообразность вывести положения о преступлениях в отношении малолетних из ст. 111 и ст. 112 УК России в отдельную новую статью УК, - цитирует текст письма RT.

Он предлагает добавить в уголовный кодекс статью «Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего». Минимальное наказание по которой будет составлять 8 лет лишения свободы, а максимальное – 12 лет.

В середине февраля подобный случай произошел в Новосибирске. Дедушка избил внука на лестничной площадке. А в начале месяца жуткие кадры прилетели из Омска. Отчим душил маленького мальчика и истязал его за любую провинность, сообщает Пятый канал.