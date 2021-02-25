Синоптики предупредили о дождливом потеплении в Европейской России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей центральной Европейской России ожидает резкое потепление, которое будет хмурым и дождливым. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, предупредив об опасности гололеда в такую погоду.

По его словам, уже в четверг, 25 февраля, в первой половине дня столбик термометра прогреется до 0 градусов.

«Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов. Это все-таки нечасто бывает… Я не знаю, будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления?», - приводи РИА Новости слова эксперта, который отметил, что потепление означает мрачную и хмурую погоду с низкими облаками.

Вильфанд также сообщил об усилении ветра, дожде, мокром снеге и гололедице в четверг, 25 февраля.

Кроме того, синоптик пообещал потепление в Крыму и Краснодарском крае, где днем ожидается от 4 до 9 градусов, а в пятницу, 26 февраля, будет 10 - 12 градусов, однако уже в воскресенье, 28 февраля ожидается похолодание.

Напомним, ранее синоптики прогнозируют наступление оттепели в Москве и несколько других регионов запада европейской части России с четверга, 25 февраля. При этом эксперт призвал не ассоциировать потепление с приходом весны.