В Роспотребнадзоре не ожидают роста заболеваемости коронавируса весной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России весной не ожидается. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, отметив возможность сезонных колебаний числа инфицированных.

Как уточнил эксперт, говорить о «волнах» заболеваемости некорректно, поскольку под этим понятием подразумевается подъем заболеваемости после ее спада до нулевых значений, в то время как в случае с коронавирусом нулевых значений в стране не наблюдалось, поэтому специалист предложил говорить о фазах подъема и снижения.

«В данный момент как раз наблюдается фаза снижения, и весеннего подъема мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем», – приводит ТАСС слова эксперта.

Горелов отметил, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России зависит от того, как жители страны будут соблюдать меры безопасности, среди которых соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также прохождение вакцинации от коронавируса.

Однако, по словам специалиста, нулевых показателей заболеваемости COVID-19 в стране достичь удастся только после формирования иммунной прослойки минимум в 60 процентов населения.