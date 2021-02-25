Большинство россиян сообщило о желании получать корпоративную пенсию Фото: Иван МАКЕЕВ

Подавляющее большинство россиян сообщили о желании получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. По данным экспертов сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, за дополнительную выплату высказались 84 процента опрошенных.

Как передает РБК, каждый третий принявший участие в опросе хотел бы, чтобы размер корпоративной пенсии был не меньше 30 тысяч рублей в месяц.

Наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях оказались россияне в возрасте от 36 до 55 лет, а среди молодежи от 18 до 25 лет такую доплату хотели бы иметь 81 процент. При этом меньше всего таким выплатам доверяют респонденты старше 56 лет.

Среди опрошенных только 3 процента являются участниками корпоративных пенсионных программ (КПП), еще 18 процентов вообще не слышали о такой программе. Наиболее осведомлены в данном вопросе оказались россияне старше 56 лет, наименее – респонденты в возрасте от 18 до 25 лет.

В опросе приняло участие более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.